GdS – “Palermo, tegola Coulibaly: si cambia”, “Mateju scalpita, Graves spera”

Brutta notizia per il Palermo di Eugenio Corini che perde una delle sue pedine principali a centrocampo. Si tratta di Mamadou Coulibaly, fermato da un nuovo infortunio al polpaccio per un mese circa (qui il dettaglio): non tornerà prima del 20 gennaio col Modena.

Si apre quindi un casting che vede primo fra tutti lo scozzese Henderson: sarebbe il candidato ideale per giocare con Gomes e Segre, scrive il Giornale di Sicilia. L’alternativa è Vasic, ma rimane viva l’ipotesi Stulac che – essendo diverso come giocatore dal senegalese – prenderebbe il posto di Gomes, spostato come mezzala.

Dubbi anche a destra, in difesa, dove Ales Mateju è tornato dalla squalifica e sembra favorito per una maglia dal primo minuto, ma c’è l’opzione Graves da tenere in considerazione dopo l’ultima uscita col Pisa. Escluso dalle gerarchie, almeno per il momento, è invece Alessio Buttaro.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA FASE DIFENSIVA NON FUNZIONA