Repubblica – Palermo, altri tre gol in trasferta ma la difesa rovina tutto

Il Palermo pareggia a Como come ha fatto a Parma: il quotidiano Repubblica vede diverse similitudini tra i due pareggi, a partire proprio dal risultato di 3 – 3.

“Palermo in vantaggio, amnesia a inizio ripresa, vittoria a portata di mano e pareggio degli avversari in pieno recupero“. Uno schema che si è ripetuto sia a Parma che a Como, con il quotidiano che ricorda come le amnesie a inizio ripresa si siano verificate anche nel match interno contro il Pisa, finito per fortuna con un risultato diverso (vittoria rosa).

Nell’edizione odierna di Repubblica si trovano anche le parole di Corini e Segre, che hanno parlato entrambi davanti le telecamere a fine partita.

