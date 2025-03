Repubblica – “Palermo, arriva la Cremonese: sfida tra le cooperative del gol”

La partita tra Palermo e Cremonese è la sfida tra le due migliori cooperative del gol della Serie B. Le squadre che si affronteranno venerdì sera al “Barbera” sono quelle che vantano più marcatori diversi: 18 per i grigiorossi, 17 per i rosanero.

Valerio Tripi, sulle pagine di Repubblica, sottolinea che il diciottesimo marcatore diverso per la Cremonese è arrivato domenica contro il Catanzaro, con il gol del difensore centrale Luca Ravanelli. Il diciassettesimo per i rosanero, invece, è stato Niccolò Pierozzi a Cosenza. Un dato che sottolinea la profondità degli organici di due squadre che avrebbero dovuto lottare per la promozione diretta e invece si ritrovano attardate in zona playoff.

Il dato che spicca è che entrambe avrebbero potuto segnare almeno il doppio delle reti effettivamente realizzate. Per tiri e occasioni da gol, sia la squadra di Stroppa che quella di Dionisi avrebbero potuto capitalizzare molto di più di quello che hanno ottenuto fino ad ora, soprattutto il Palermo. In termini di cooperative del gol, alle spalle di Cremonese e Palermo ci sono Modena e Bari, ferme a quota 17 come i rosanero.





