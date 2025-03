CorSport – “Dionisi si gode Blin, equilibratore di un nuovo Palermo”

Il rientro di Alexis Blin ha alzato il livello del Palermo. Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea che da quando è tornato sul terreno di gioco (dalla sfida a La Spezia del 9 febbraio scorso) i rosanero non hanno mai perso.

Durante la partita magari non “ruba l’occhio” ma dà ordine alla manovra e, anche in virtù della sua esperienza, fa un lavoro prezioso per la squadra. Anche la duttilità è uno dei tratti distintivi del classe ’96: centrocampista e, se serve, anche difensore centrale. Venerdì sera, in occasione del match casalingo contro la Cremonese, il numero 28 quasi certamente tornerà a centrocampo dato che nel pacchetto arretrato ci sarà nuovamente Ceccaroni.

Blin sa “farsi sentire” sia nella linea mediana che come difensore. Ruoli che l’equilibratore di Dionisi (10 presenze, finora, in questo campionato) interpreta con diligenza sfruttando la sua capacità di schermare il gioco degli avversari e uno spiccato senso della posizione.





