Florulli come… Donnarumma: l’under 17 del Palermo para due rigori e salva la vittoria

È stata una di quelle partite che resterà per sempre nella memoria. Palermo – Lecce, campionato Under 17, risultato finale 2 a 1 per il Palermo con reti di Nicolosi e Terranova. Il protagonista però non è stato un attaccante ma il portiere, Gerlando Florulli, classe 2008.

Il portierino rosanero ha infatti parato due calci di rigore: il primo alla fine primo tempo, sul punteggio di 0 – 1 per gli ospiti, mentre il secondo all’85’ sul risultato di 2 – 1 in favore della formazione rosanero allenata da Dario Golesano. Il sogno di ogni portiere.

Se in queste ore l’Italia calcistica plaude a Gigio Donnarumma, che ha consentito al Psg di approdare ai quarti di Champions League parando due rigori nell’emozionante epilogo della sfida con il Liverpool, in casa rosanero si guarda con curiosità e attenzione a questo ragazzo, che in stagione ha già collezionato 18 presenze, per un totale di 1.620 minuti disputati e 26 gol subiti.





Per Florulli è la terza impresa stagionale dal dischetto: il 15 dicembre scorso aveva già parato un rigore nella gara contro il Bari, anche quella – curiosamente – vinta 2 a 1 dalla squadra rosanero. Florulli ha da poco compiuto 17 anni, ha ancora tanta strada da percorrere ma ha anche tutto il diritto di sognare.

