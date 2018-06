“Marcia rosa su Frosinone”. Titolo ad effetto per la pagina sportiva di Repubblica Palermo, che dedica il proprio spazio al “mini” esodo verso il comune ciociaro: nulla a che vedere con la finale di Coppa Italia del 2011, ma al Benito Stirpe il settore ospiti (circa mille spettatori) sarà pieno e i tifosi rosa provenienti da fuori Sicilia saranno presenti anche in altri settori dell’impianto, visti le limitazioni legate alla tessera del tifoso.

SPRINT FINALE, STELLONE PREPARA L’ULTIMO CAPOLAVORO

Come riporta Valerio Tripi, tra i tifosi (nonostante il Frosinone lo abbia sconsigliato) sarebbe scattato il passaparola per comprare tutti lo stesso biglietto, quello di 40 euro in tribuna laterale, per essere radunati tutti nello stesso punto dello stadio anche al di fuori del settore ospiti. E nel frattempo la tifoseria organizzata sta ultimando i preparativi per la trasferta che vale un’intera stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FROSINONE – PALERMO

In città non ci sarà il maxischermo (l’ordine può arrivare solo dal Prefetto per motivi di ordine pubblico, che al momento non sembrano essere ravvisati): locali pronti a fare affari d’oro e tanti gruppi di palermitani che si stanno organizzando per l’evento dell’anno dopo un match d’andata che ha visto i rosa imporsi con il possesso palla (72%), tiri (ben 24 in totale) e assist (412 passaggi completati su 528 e 19 cross in area per le punte). Adesso a Stellone il compito di azzerare tutto, ancora una volta. “I numeri e le statistiche dicono che si può fare”.

