MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Sono molto felice che il Catania abbia vinto: non è mai facile, credetemi”. Adrian Ricchiuti, ex rossazzurro, commenta così la vittoria del campionato da parte della squadra di Ferraro, promossa in netto anticipo in Serie C. Il Catania giocherà nel girone C, quello che per Ricchiuti è il più difficile.

“Per vincere ancora serve qualche aggiustamento – ammette Ricchiuti a ‘La Sicilia – la C è un bagno di sangue, soprattutto il girone sud che è il più complicato di tutti. Giocare a Catania non è facile, bisogna scegliere gli uomini prima che i calciatori. Scegliere giocatori abituati a giocare a certi livelli. Catania è una piazza calorosa, non tutti riescono a gestire certe pressioni”.

Per l’ex giocatore del Catania bisogna ripartire dal clima che si è creato: “C’è grande entusiasmo in città – dice – si possono fare grandi cose ed è giusto riprovare a vincere anche in C, non abbassando la guardia. Il Catania merita di ritornare presto in B, la città ha fame di calcio e lo ha dimostrato la partecipazione in massa dei tifosi sui campi di terra della D”.

E sul presidente Pelligra: “Penso abbia voglia di investire con grandi somme, ma non credo sia felice di buttare via soldi. Per questo farà di tutto per andare via in fretta anche dalla C, essendo un campionato solo a perdere. Il vantaggio di fare calcio a Catania è che hai la forza di migliaia di abbonati, c’è un potenziale enorme”.

LEGGI ANCHE

CATANIA, GRELLA: “SAREMO UN RIFERIMENTO IN SICILIA”

SERIE C, MONTEROSI PENALIZZATO