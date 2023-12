Rientro a gennaio? Assolutamente no! Ennesima batosta in casa bianconera | Stagione finita

I tifosi sono disperati per la lunga assenza del calciatore. Gli obiettivi stagionali tendono a svanire in fretta in questo modo.

In questo campionato, una delle squadre che maggiormente sta riscontrando diverse difficoltà per assenze importanti è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, infatti, si è ritrovato sin da subito a dover fronteggiare delle emergenze a centrocampo in seguito a due situazioni spiacevoli.

La prima, giunta all’inizio campionato in seguito alla sospensione di Paul Pogba per essere risultato positivo all’esame antidoping, ha poi innescato un effetto domino di altra entità. Infatti, dopo poche settimane, il giovane mediano Nicolò Fagioli è stato squalificato in seguito all’indagine calcioscommesse.

E’ giusto evidenziare che in questa situazione di assenze obbligate, il tecnico è comunque riuscito a plasmare una squadra in grado di imporsi in campionato in quanto, al momento, gode di un’ottima posizione, al secondo posto, alle spalle della capolista Inter.

Come se non bastasse, le ulteriori problematiche in squadra sono emerse in seguito a delle assenze importanti nei mesi scorsi come quella di Danilo e Alex Sandro. Entrambi, punti fondamentali della difesa a 3 pensata e ragionata dal tecnico Allegri, hanno messo in condizione l’allenatore di doversi adattare al meglio possibile.

Le strategie alternative di Allegri

Gleison Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani, hanno dimostrato resilienza e grande voglia di riscatto mettendosi in mostra e difendendo la retroguardia in maniera impeccabile. Proprio l’ex difensore del Frosinone, non solo ha dimostrato di essere duttile e molto in gamba ma ha conquistato un posto in Nazionale grazie alle convocazioni di Luciano Spalletti.

Ora, però, Cristiano Giuntoli dovrà lavorare sodo affinché la squadra a gennaio possa essere giustamente rinforzata con qualche innesto al punto da dare all’allenatore la possibilità di far rifiatare i giocatori stanchi e utilizzare un turnover adeguato.

Deulofeu ancora fuori dai giochi

Sebbene questa sia la situazione attuale della società bianconera, vi è un’altra, nel nostro campionato che sembrerebbe ritrovarsi in una situazione leggermente diversa ma complicata. Parliamo dell’Udinese della famiglia Pozzo.

Infatti, è da più di un anno che il reparto offensivo sente la mancanza del suo vero idolo ovvero lo spagnolo Gerard Deulofeu. Secondo quanto riportato dal messaggero veneto, sembrerebbe che sia veramente dura pensare che il talentuoso centravanti possa ritornare ben presto in campo e dare la possibilità all’allenatore Cioffi di avere le sue prodezze in attacco.