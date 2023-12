Mazzarri nei guai, emergenza dopo la sconfitta in Coppa Italia | Ricoverato d’urgenza il suo campione

Il tecnico del Napoli cade nella disperazione più totale. Le ultime notizie destano molta preoccupazione in città.

Le ultime ore per la squadra partenopea non sono state delle migliori. La sconfitta brucia sempre ma l’amarezza emerge, ancor di più, se ciò avviene in casa, allo Stadio Maradona, perdendo 0-4 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Walter Mazzarri, da quando è ritornato in Campania, continua a vivere emozioni molto diversificate e altalenanti. Si passa dalle vittorie importanti contro Atalanta, Braga e Cagliari, alle sconfitte, quasi annunciate che comunque bruciano, contro Real Madrid, Inter e Juventus.

La vera spada di Damocle, giunta in Coppa Italia, contro i ciociari, mette la squadra dinanzi ad un ostacolo ancor più difficile: recuperare, in campionato, contro la Roma. Nel match di sabato 23 dicembre, infatti, gli azzurri dovranno dimostrare di avere fame di successo.

La squadra, per dieci/undicesimi è la stessa che, nella scorsa stagione, ha trionfato in Seria A portando a casa lo Scudetto, dopo 33 anni d’attesa. Alla guida di quella corazzata vi era l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti.

Due perdite importanti per Mazzarri

Sebbene il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, abbia più volte manifestato di aver studiato attentamente la squadra azzurra quando era allenata dal collega di Certaldo, sembra che ancora non abbia trovato una chiave di volta per la giusta continuità.

Nonostante contro il Cagliari sia tornato al goal il georgiano Khvicha Kvaratskhelia grazie allo splendido assist fornito dal compagno di reparto, Victor Osimhen, sembra che alla squadra manchi ancora qualcosa per ritornare a splendere come non mai. A breve, l’allenatore sarà costretto a perdere il bomber nigeriano e il centrocampista Anguissa, in quanto dovranno disputare la Coppa d’Africa.

Lavezzi ricoverato d’urgenza in ospedale

I problemi, purtroppo, sembrano non riguardare solo i giocatori che attualmente militano in squadra. Infatti, quando dieci anni fa alla guida del Napoli vi era sempre Walter Mazzarri, in attacco, un nome fra tutti che brillava più che mai era quello di Ezequiel Ivan Lavezzi, soprannominato el pocho.

Quest’ultimo, purtroppo, nelle ultime ore, come riportato dal corriere della sera, sarebbe stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale di Montevideo, capitale dell’Uruguay. L’ex bomber argentino, sarebbe giunto con delle ferite all’addome e alcune all’altezza della clavicola. Nelle prossime ore si farà chiarezza su quanto avvenuto. Una cosa è certa, non è in pericolo di vita, per fortuna.