“Stasera richiama Garcia”: Napoli, la sconfitta non gli è andata giù | Cosa succede a Castel Volturno

La situazione in casa Napoli non è delle più rosee dopo la roboante sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla coppa nazionale

La stagione del Napoli non sta prendendo la piega che si aspettavano società e tifosi. Dopo aver riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, la formazione azzurra sta vivendo una stagione caratterizzata da continui alti e bassi. In campionato la distanza dalle prime è ormai quasi incolmabile. In Champions League è invece arrivata la qualificazione agli ottavi solo all’ultima giornata in un girone estremamente alla portata.

Per questo il presidente De Laurentiis il mese scorso ha deciso di esonerare il tecnico Garcia e di affidarsi nuovamente a Walter Mazzarri. Il tecnico toscano dopo qualche primo risultato degno di nota sembra essere caduto anch’egli nello stesso vortice del suo predecessore francese. La sconfitta per 4-0 rimediata in casa con il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia è di fatto l’emblema di un periodo di grande difficoltà a prescindere dalla guida tecnica.

Napoli, i tifosi già stanchi di Mazzarri: il clamoroso tweet

Di fatto è sfumato uno degli obiettivi stagionali già prima di Natale. Un dettaglio che fa decisamente scalpore se si pensa che lo scorso maggio la città è esplosa di gioia per la conquista dello scudetto.

Dunque, uno scenario catastrofico a cui si aggiungono i leciti malumori della piazza che non si aspettava di vivere un’annata così al di sotto delle aspettative.

Garcia, clamoroso ritorno a Napoli?

Qualcuno ha addirittura invocato il ritorno di Garcia subito dopo il fischio finale del match con il Frosinone. Un tifoso nello specifico si è lasciato ad un tweet che non ammette repliche e che recita testuale “stasera richiama Garcia”. Una presa di posizione forte visto che il francese non è stato poi così ben visto dalla piazza nel corso della sua permanenza sulla panchina dei partenopei.

Dopo appena un mese dal suo ritorno per Mazzarri già sono iniziate le aspre critiche. D’altronde però era difficile per chiunque prendere in eredità una squadra reduce da un trionfo tricolore. Ciò che aveva creato Spalletti era difficile da ripetere sia in termini di gioco che di risultati. A ciò va aggiunto anche un fisiologico senso di appagamento che probabilmente è scattato nella testa dei giocatori dopo aver compiuto un’impresa così epica che rimarrà per sempre negli almanacchi della storia del calcio italiano. Adesso però è tempo di reagire. O per lo meno questo è ciò che si aspettano i calorosi tifosi azzurri.