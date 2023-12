Tanti saluti al Milan: la conferma è ufficiale | È pronto a salire sull’aereo

Il tecnico dei rossoneri è molto amareggiato. Perde il suo top player nel momento più delicato della stagione.

Questa stagione doveva essere l’annata della svolta del Milan di Stefano Pioli ma, fino ad ora, ciò non si è visto. Ovviamente, non si può parlare di flop in quanto siamo solo nella prima parte di campionato e sarebbe ingiusto e scorretto sparare sentenze dopo aver disputato poco più di un terzo di Serie A.

Una cosa che comunque balza agli occhi di tutti è che la società del presidente Gerry Cardinale, nella scorsa estate, ha comunque posto in essere una serie di colpi in entrata di alto livello spendendo anche cifre considerevoli.

Infatti, tra i 10 acquisti giunti nella scorsa sessione di mercato estiva, sono arrivati in Lombardia giocatori di livello come Christian Pulisic, Noah Okafor e tanti altri. Creare un’amalgama fra i nuovi innesti e i veterani della squadra non è di certo cosa facile ma, i problemi sono stati ben altri.

Pioli, si è ritrovato negli ultimi mesi ad avere un’infermeria sempre affollata contornata da squalifiche che hanno compromesso alcune partite e importanti prestazioni. Si è raggiunto l’apice delle assenze nel match vinto in campionato contro la Fiorentina. In quel caso, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie al goal siglato su calcio di rigore da Theo Hernandez.

Le assenze importanti

In quella occasione, verso la fine della partita, subentrò il giovane quindicenne Francesco Camarda, convocato dalla Primavera di Ignazio Abate, per sostituire il compagno di reparto Luka Jović. In quel caso, il ragazzo venne osannato da tantissimi applausi ma, ciò che fece pensare è che la squadra rossonera si trovò praticamente decimata in quasi tutti i reparti.

Rafael Leão e Noah Okafor erano fuori per infortunio mentre, Olivier Giroud, era stato squalificato per ben due partite. Il tutto è avvenuto dopo il diverbio con l’arbitro Abisso nella partita pareggiata per 2-2 contro il Lecce.

Bennacer prossimo alla partenza

Ora, sembrerebbe proprio che Stefano Pioli debba rinunciare ad un altro top player, un pupillo che da poco era ritornato in squadra in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per un bel po’.

Infatti, secondo quanto riportato dalla gazzetta.it, Ismael Bennacer è stato inserito tra i 55 giocatori convocati dal commissario tecnico dell’Algeria, Belmadi. Il forte centrocampista rossonero, molto probabilmente, lascerà Milano per alcune settimane.