Rinviata Crotone – Taranto, il presidente Vrenna: “Campionato super falsato, siamo alla frutta”

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha parlato delle situazioni che stanno coinvolgendo diverse società della Serie C, tra cui Taranto e Turris, per le quali il rischio è che il campionato possa terminare in anticipo a causa delle difficoltà economiche che stanno attraversando questi club. In particolar modo, il Crotone è stato protagonista del match rinviato contro il Taranto in attesa della decisione del Tribunale Federale Nazionale che per la vicenda dei mancati pagamenti degli stipendi.

Il presidente della società calabrese ha commentato così questo clima di caos: “Direi che siamo alla frutta. Il campionato è super falsato, e come Crotone ci siamo stancati di fare questo tipo di calcio. Se non si mette mano ad una riforma decisa, siamo al punto che diventa insostenibile fare calcio. Anche perché noi ne stiamo pagando le conseguenze da anni”

“Quando vengono da noi – ha aggiunto Vrenna – posso garantire che fanno le pulci sui bilanci, pagamenti, tasse e contributi. Poi però succede che in corso d’opera ci sono società inadempienti che rendono il torneo falsato, come quello attuale”.





