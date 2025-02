Serie C, Turris si appella al legittimo impedimento per evitare l’esclusione

La Turris vuole evitare l’esclusione dal girone C del campionato di Serie C. La formazione campana, a differenza di quanto accaduto con il Taranto, che ha visto la propria partita contro il Crotone rinviata, giocherà regolarmente in trasferta sul campo del Giugliano nella gara valida per la 29esima giornata del campionato di terza serie.

I campani, infatti, avrebbero fatto appello al legittimo impedimento in quanto i pagamenti non sarebbero stati effettuati nei termini perché il Tribunale non avrebbe sbloccato in tempo il conto corrente societario, nonostante nei giorni precedenti fosse arrivato il via libera al concordato per la rinegoziazione del debito.

Nonostante ciò, difficilmente la Turris riuscirà ad evitare l’estromissione dal campionato in corso. L’ufficiale avviso di conclusione delle indagini dovrebbe infatti arrivare nella giornata di venerdì 28 febbraio, anche se non in tempi utili per annullare la gara in programma contro il Giugliano.





