Zeman, il neurochirurgo: “Vigile e cosciente, ma non sappiamo se tornerà a parlare”

Il direttore dell’Unità operativa complessa di neurochirurgia dell’ospedale Gemelli di Roma, Alessandro Olivi, ha fatto il punto della situazione clinica di Zdenek Zeman, il quale è stato ricoverato d’urgenza a causa di una nuova ischemia.

“Ho visto Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione e annuisce collaborando con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale”, ha detto il neurochirurgo Olivi, che ha continuato così: “Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo. Dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. Ora dovrà fare altri test”.

Zeman, che in carriera vanta più di 950 partite da allenatore, non siede in panchina da un anno esatto, quando il suo Pescara perse tra le mura amiche contro la Spal per 1 – 2.





