Pisa, Inzaghi: “Con Grosso spero di poter festeggiare insieme a fine anno”

Parla Pippo Inzaghi. L’allenatore del Pisa ha parlato alla vigilia del match promozione contro il Sassuolo, partita che mette a confronto la prima e la seconda della classe.

“Di esami di laurea questa squadra ne ha già superati – afferma Inzaghi -, per quello che ha dimostrato in questi mesi e per quelle che erano le aspettative iniziali. Noi adesso abbiamo l’obbligo di confermare quanto di buono abbiamo fatto senza fare passi indietro, facendo una grande partita”.

Grosso e Inzaghi hanno vinto un mondiale insieme: “Il Sassuolo ha 62 punti, quindi ha dimostrato il proprio valore. Ha un gande allenatore, con Grosso abbiamo condiviso tante gioie e da allenatori per fortuna sempre sfide al vertice: l’augurio è di poter festeggiare insieme qualcosa di importante a fine anno“.