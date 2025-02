Brescia, gli ultras: ” Trasferta a Palermo? Ancora nessuna ufficialità sul divieto”

La curva nord bresciana non ci sta. A poco meno di 48 ore dalla sfida che vedrà impegnate le rondinelle nella trasferta al “Renzo Barbera” contro il Palermo, non si hanno ancora notizie in merito al divieto di trasferta ai residenti della provincia di Brescia.

I supporters più caldi del club lombardo hanno espresso il loro dissenso verso il ritardo di notizie ufficiali in un comunicato: “A due giorni dalla trasferta di Palermo, non abbiamo ancora l’ufficialità del divieto di trasferta e siamo stufi di queste autorità che esercitano abusi di potere assurdi“.

Nella gara di andata, persa dal Palermo per 1 – 0 alla prima giornata di campionato, erano presenti poco più di 700 tifosi rosanero al seguito della squadra.





