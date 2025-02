Sassuolo, Grosso: “Pronti per il Pisa, sarà una sfida bella e stimolante”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo ed ex giocatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di giornata contro il Pisa che vedrà di fronte le prime due corazzate della classifica di Serie B.

“Ci aspetta uno bello scontro tra due squadre che stanno disputando un ottimo campionato ed entrambe vorranno superarsi, siamo pronti ad affrontare una sfida bella e stimolante – ha commentato Grosso -. Con loro devi stare in gara tutti i momenti perché quando sono sornioni diventano pericolosi però sanno sfruttare al meglio le palle inattive, è una squadra con esperienza e sta facendo bene“.

Il Sassuolo, in caso di vittoria, arriverebbe a quota 65 punti in classifica avvicinandosi alla Serie A come mai in questa stagione, e allungherebbe a +8 proprio dai toscani, che faranno di tutto per rallentare la corsa dei neroverdi e staccarsi maggiormente dallo Spezia terzo, impegnato nell’anticipo del venerdì contro il Sudtirol.





