Palermo, il Cosenza non risveglia l’entusiasmo: le prevendite non decollano

Nonostante l’ultima vittoria del Palermo per 3-0 col Cosenza che doveva risvegliare gli animi della piazza, le prevendite per la sfida di domani contro il Brescia non decollano. Ma si spera ancora in un colpo di coda.

Lo scrive il Giornale di Sicilia che spiega come l’entusiasmo dei tifosi non si sia “risvegliato” dopo l’ultimo successo, anche se un ulteriore trionfo farebbe compiere un passo fondamentale per la corsa playoff.

Il club del CFG non avrebbe rilasciato nessun aggiornamento sui ticket venduti, in contrasto a quando le vendite dei biglietti sono elevate. Il quotidiano spiega che quota 20mila è lontana: numero che è stato raggiunto solo una volta (col Pisa) nelle ultime sette partite.