GdS – “Palermo, il bis? Solo una volta negli ultimi dodici mesi”

Il Palermo attende il Brescia per cercare una vittoria in chiave playoff e ottenere quella continuità che spesso è mancata. Non c’è più tempo da perdere.

Anzi, il Giornale di Sicilia spiega come i rosanero si siano “inceppati diverse volte quando erano chiamati a vincere due partite consecutive in campionato”.

Negli ultimi dodici mesi il Palermo è riuscito ad affermarsi due volte consecutive solo a gennaio battendo Modena (2-0) e Juve Stabia (1-0) al “Barbera”. “Per il resto i rosa hanno sempre fatto scena muta nella seconda occasione”, si legge.