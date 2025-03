Palermo – Brescia, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brescia.

ORE 11.00 – “Blin in difesa può essere un’opportunità. Col Cosenza abbiamo fatto di necessità virtù, avendo avuto delle defezioni ci siamo dovuti aggiustare. Blin ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo, ha fatto benissimo nonostante qualche errore all’inizio. Ora rientrano Ceccaroni e Diakité, aumentano le possibilità di scelta. Ceccaroni è un giocatore che dà certezze e potrebbe subito essere in campo”.

ORE 11.01 – “Dopo la vittoria di Cosenza non è cambiato niente. Non c’è serenità in campo di sbagliare, ne dobbiamo essere consapevoli. Mi piacerebbe avere una squadra che sbaglia ma va avanti. Dobbiamo capire come superare il momento. I primi 10 minuti di Cosenza non sono stati positivi. Ora conta quello che facciamo, non quello che abbiamo fatto. La vittoria di Cosenza vale tanto ma ora conta quello che faremo col Brescia. Dobbiamo fare tante vittorie per migliorare la classifica. Il Brescia ha valori individuali, è superiore al Cosenza. Maran è molto bravo, sarà una partita difficile”.





ORE 11.04 – “La prestazione di Cosenza mi è piaciuta. Abbiamo poca serenità dopo aver commesso un errore. Commettiamo uno sbaglio e per 5/10 minuti non ci riconosciamo più. La squadra ha qualità importanti, non possiamo essere padroni del campo per 90′, dobbiamo capire che possiamo sbagliare. La prestazione dà valore al risultato. Dobbiamo sentirci il peso di dover fare”.

ORE 11.05 – “La gara d’andata? Il primo tempo è stato positivo, nel secondo meglio il Brescia, abbiamo perso al 90′ sugli sviluppi di palla inattiva; è preistoria, dobbiamo guardare avanti. Loro non sono cambiati tanto, noi dobbiamo far meglio, siamo cambiati”.

ORE 11.06 – “Noi come il Palermo del 2022? Una settimana fa parlavamo dei playout. Abbiamo vinto solo una partita, ora pensiamo a vincere i playoff. Intanto raggiungiamo gli spareggi. Ero ottimista prima e lo sono ora. Non mi sento di promettere la promozione come Baldini. Lo spirito è giusto, ve lo dicevo in tempi non sospetti. Una vittoria non cambia niente, siamo nella stessa posizione di classifica della partita precedente. Non dobbiamo essere preoccupati ma responsabili. Non ci meritiamo il nono posto, abbiamo delle responsabilità. Serve il massimo col Brescia. Delle volte non riusciamo a trasferire nella partita lo spirito che io vedo in allenamento. Speriamo che la ventata positiva ci possa dare qualcosa in più”.

