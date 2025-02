(AGGIORNATO IL 27 FEBBRAIO, ORE 14.17). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Brescia, match valido per la 28a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 2 marzo, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Ranocchia, Lund; Verre, Le Douaron; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Henry, Nikolaou





Squalificati: Brunori

BRESCIA (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth; D’Andrea, Bjarnason, Nuamah; Moncini.

Indisponibili: Cistana, Fogliata, Galazzi, Muca

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha vinto a Cosenza, ma sono previste delle novità. Ceccaroni e Diakité rientrano dalla squalifica, mentre Brunori è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il sistema di gioco rimane il 3-4-2-1.

DIFESA

In porta è confermato Audero. Ceccaroni rientra dalla squalifica e torna dal primo minuto sul centrosinistra. Magnani va quindi al centro della difesa a 3, con Baniya sul centrodestra. Rispetto a Cosenza, Blin avanza la sua posizione.

CENTROCAMPO

Blin, che nell’ultima partita aveva giocato al centro della difesa, torna a centrocampo e prende il posto di Gomes. Accanto a lui è confermato Ranocchia. Diakité è di nuovo a disposizione dopo il turno di stop ma a destra dovrebbe giocare Pierozzi, autore di una buona gara a Cosenza, condita dal gol. Sulla sinistra c’è Lund.

ATTACCO

Brunori è out per squalifica, al suo posto dovrebbe giocare Le Douaron. Il francese è nettamente avanti nel ballottaggio con Di Francesco. Verre è confermato sulla trequarti, così come Pohjanpalo in avanti.

LEGGI ANCHE

PALERMO – BRESCIA, L’ARBITRO DEL MATCH