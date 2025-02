Sassuolo – Pisa sarà visibile gratis su Dazn

Sassuolo– Pisa, match della 28a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma sabato 1 marzo alle 17.15. Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Scontro al vertice in Serie B. La capolista Sassuolo affronta il Pisa di Pippo Inzaghi che in classifica si trova subito dietro i neroverdi. La squadra emiliana cerca l’undicesima vittoria tra le mura amiche, che metterebbe una seria ipoteca sulla stagione degli uomini di Fabio Grosso oramai ad un passo dalla Serie A. I toscani, invece, con i tre punti andrebbero a -2 dalla prima posizione e cercherebbero di allungare ulteriormente il distacco dallo Spezia terzo, impegnato nell’anticipo del venerdì contro il Sudtirol.

