Palermo – Brescia, arbitra Perri: nessun precedente con i rosanero in stagione

E’ Mario Perri della sezione di Roma l’arbitro designato per Palermo – Brescia, gara valida per la 28esima giornata di Serie BKT. Il direttore di gara non ha ancora arbitrato il Palermo in questa stagione, mentre l’unico precedente con il Brescia risale alla 16esima giornata, quando i lombardi persero per 2 – 1 in casa del Catanzaro.

Ceccon e Ceolin sono gli assistenti, Ancora è il quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone. L’Avar è Longo.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – BRESCIA Domenica 02/03 h. 15.00





PERRI

CECCON – CEOLIN

IV: ANCORA

VAR: CAMPLONE

AVAR: LONGO

