Il Palermo e i rigori: Brunori e Pohjanpalo, un dischetto per due

Prima delle ultime due partite, il Palermo era tra le squadre che avevano ottenuto il minor numero di calci di rigore. Contro Mantova e Cosenza, però, sono arrivati due penalty, che hanno portato i rosa a metà di questa speciale classifica, guidata da Cesena e Sassuolo con 7 rigori a favore. Se prima il rigorista indiscusso era Brunori, adesso con l’arrivo di Pohjanpalo si pone il tema della gerarchia dei rigoristi.

Palermo e i rigori: quattro tentativi, tre gol

Nella stagione 2024/2025 di Serie B, il Palermo ha conquistato quattro calci di rigore. In 270 partite disputate, sono stati assegnati complessivamente 69 rigori, con una media di 0,26 per gara e un tasso di realizzazione del 79,7%.

Dei quattro penalty concessi ai rosanero, due sono stati trasformati da Matteo Brunori: il primo contro la Juve Stabia, il secondo contro il Cosenza. Un rigore è stato invece calciato da Thomas Henry il 19 ottobre, nella gara contro il Modena, ma il francese ha fallito l’occasione. L’ultimo penalty, trasformato contro il Mantova, ha segnato il primo gol in rosanero di Joel Pohjanpalo.





Brunori – Pohjanpalo, intesa anche dal dischetto

Nelle precedenti due stagioni, il rigorista del Palermo è stato sempre Brunori. Nel campionato 2022/23 ha segnato tre rigori, ma ne ha sbagliati quattro, mentre nella stagione successiva ha trasformato tutti e sei i penalty assegnati. Quest’anno, a Modena, non era in campo quando il Palermo ha ottenuto un rigore, e il compito è spettato a Henry.

Contro il Mantova, invece, sia Brunori che Pohjanpalo erano sul terreno di gioco: il capitano, con un gesto volutamente plateale, ha preso il pallone e lo ha consegnato al finlandese per consentirgli di realizzare la prima rete con la nuova maglia davanti al proprio pubblico. A Cosenza, invece, è stato Brunori a calciare, con Pohjanpalo che lo ha “protetto” dagli avversari mentre si preparava a tirare.

L’impressione è che i due attaccanti si alterneranno nella gestione dei rigori. Brunori e Pohjanpalo sembrano partire alla pari, anche se il capitano rosanero resta leggermente avanti per “status”. In carriera, Brunori ha trasformato 26 rigori (di cui 19 con il Palermo) e ne ha sbagliati 8, cinque dei quali in rosanero. Pohjanpalo ha segnato 18 penalty, di cui 11 tra Serie A e B, con 5 errori complessivi, due dei quali in questa stagione: uno in Venezia – Genoa e l’altro con la nazionale finlandese contro l’Irlanda.

Palermo, Audero è una garanzia sui rigori

Ben diversa la situazione sui rigori “contro”: il Palermo ne ha concesso solo uno agli avversari, dimostrando attenzione e disciplina. L’unico penalty subìto risale alla gara persa contro il Pisa, un fallo di mano di Ranocchia che ha portato alla trasformazione di Rus.

Tutte le squadre di Serie B hanno concesso almeno un rigore per cui i rosanero si trovano in fondo a questa particolare classifica. A proteggere la porta del Palermo adesso c’è uno specialista dal dischetto: Emil Audero ha parato 8 rigori in carriera, sei dei quali in Serie A.

