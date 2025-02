Ex Palermo, La Gumina: “Zamparini mi disse che sarei esploso a 25 anni”

Antonino La Gumina, attaccante del Cesena, ha parlato ai microfoni di tuttocesena.it delle sue esperienze passate menzionando, tra le altre, quella con la maglia della sua città natale: Palermo.

“Nel marzo 2018 a Palermo ero ancora a un solo gol in stagione. Zamparini in intervista disse che sarei esploso a 25-26 anni. Quello è stato il clic per arrivare in doppia cifra tra stagione regolare e play-off. Nel calcio devi essere costante nel lavoro, perché poi la svolta arriva“, ha detto il classe 1996.

La Gumina ha collezionato 61 presenze condite da 45 gol con la primavera rosanero, disputando anche la finale del torneo di Viareggio persa contro la Juventus nel 2016. In prima squadra, invece, sono 39 le presenze per il palermitano con 12 gol all’attivo (di cui 11 nella stagione 2017/18).





