Repubblica – “Audero ha blindato la porta rosanero. L’Indonesia lo vuole nella sua nazionale”

L’articolo di oggi contenuto su Repubblica parla di Audero già punto di riferimento per il Palermo. Il calciatore contro il Cosenza ha ottenuto il suo primo clean sheet rosanero e le sue parate hanno evitato guai. Soprattutto nei primi quindici minuti dell’incontro in cui il Palermo è sembrato in balia delle onde.

*Un quarto d’ora infuocato, con tre interventi decisivi su Artistico che hanno salvato il risultato e, forse, il futuro del tecnico. Prima, neutralizza – a tu per tu – l’attaccante lanciato in porta con una parata bassa. Poi, sventa un colpo di testa ravvicinato con un riflesso poderoso; infine, l’uscita per annullare l’errore della difesa, colta impreparata da un filtrante pericolosissimo”, si legge.

E per lui potrebbe presentarsi l’opportunità di giocare nella Nazionale Indonesiana. “Adesso è l’ex presidente nerazzurro Erik Thohir a fantasticare sulla possibilità di avere il portiere del Palermo nella nazionale indonesiana: presidente della federcalcio del suo Paese da due anni, l’ex patron dell’Inter vuole convincere Audero e altri calciatori che giocano in Europa”.