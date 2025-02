GdS – “Gol, assist e un tocco di fantasia: Verre è il nuovo faro del Palermo”

“Tra i trascinatori del Palermo a febbraio c’è anche Verre, che dopo i numeri eccellenti delle ultime gare sarà chiamato a dare il proprio contributo anche nel finale di stagione”.

Queste le parole del Giornale di Sicilia che dedica un approfondimento a Valerio Verre fondamentale nelle ultime uscite con il gol al Mantova e l’assist contro il Cosenza. Il centrocampista può essere determinante in questo rush finale, ma dovrà anche infrangere un tabu.

“Il tabù dell’ex Sampdoria riguarda il fatto che non ha mai finito una gara, sostituito in tutte e 12 le occasioni in cui è sceso in campo dal primo minuto; nelle prossime uscite proverà a convincere Dionisi a lasciarlo sul terreno di gioco fino alla fine”, si legge.