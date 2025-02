Brescia, tabù “Barbera”: la vittoria nello stadio del Palermo non arriva da 60 anni

“Serve un’altra impresa sul campo tabù da 60 anni”. Così titola il giornale Bresciaoggi nella settimana che porta a Palermo – Brescia in programma domenica 2 marzo alle ore 15. Le rondinelle, che non c’entrano la vittoria alla “Favorita” da più di mezzo secolo, non sono però un avversario del tutto favorevole ai rosanero.

Quasi due anni fa, il 19 maggio 2023, in un Barbera gremito, il Brescia fu capace di rimontare il doppio vantaggio del Palermo allenato da Eugenio Corini in una partita che avrebbe permesso al club di Viale del Fante di accedere ai playoff all’ultima giornata. La gara, al contrario, si rivelò decisiva per il club lombardo che, grazie a quel punto conquistato in Sicilia, riuscì a fare un balzo determinante in ottica salvezza portandosi al sedicesimo posto e giocandosi i playout poi vinti contro il Cosenza.

In generale, nelle ultime sette gare il Palermo ha vinto una sola volta contro i biancoazzurri: nel 2023 infatti i rosanero passarono di misura al Barbera grazie alla rete di Coulibaly. Oltre questa vittoria, tre sono state le sconfitte e altrettanti i pareggi, ma domenica non sono più ammessi passi falsi per gli uomini di Dionisi alla ricerca di continuità e del secondo successo di fila.





