Athletic Palermo, Spinola: “Piedi per terra, non dobbiamo abbassare la guardia”

Sta vivendo una stagione più che positiva Lionel Spinola, fantasista argentino e bomber dell’Athletic Club Palermo. L’argentino classe 1991 domenica ha rotto gli equilibri nel big match con il Gela firmando il 2-1 con una magia su punizione, incanalando la gara verso una vittoria che ha consolidato il primo posto nel campionato di Eccellenza girone A. Queste le sue parole in esclusiva a Stadionews.

Il big match con il Gela: “Penso che a fare la differenza sia stata la grande determinazione che abbiamo messo in campo perché volevamo davvero la vittoria e i tre punti. Sapevamo che loro sono una grande squadra, ma allo stesso tempo avevamo la consapevolezza che mettendo in pratica quanto provato in settimana, potevamo spuntarla e così è stato”.

“Il campionato è ancora aperto”

Sguardo sul campionato: “Siamo a +4 sulla seconda, ma il campionato non è assolutamente chiuso. Ci sono ancora sette partite da giocare, ben 21 punti in palio, se pensassimo di avercela già fatta sarebbe un grandissimo errore. Dobbiamo continuare a lavorare così, mantenendo i piedi ben saldi a terra e la testa focalizzata sulla prossima partita, senza pensare al futuro”.





Un errore da non commettere: “Siamo primi, abbiamo battuto la seconda in classifica, ma se ci montassimo la testa sarebbe l’errore più grave che potremmo commettere. Il campionato, lo ribadisco, non è assolutamente finito. Manca troppo tempo per un verdetto che ci farebbe festeggiare, bisogna solo continuare a lavorare”.

“Vorrei arrivare a 15 gol”

Le reti segnate: “Ho fatto 12 gol in campionato e 1 in Coppa, ma il mio obiettivo ogni stagione è sempre arrivare almeno a 15. Però, sinceramente, sono focalizzato sul risultato della squadra, sull’obiettivo Serie D, se i gol arrivano e sono utili a fare punti bene, se non arrivano ma facciamo comunque punti va bene ugualmente. Sono un esterno ma ho sempre segnato tanto, se oltre all’obiettivo della squadra arrivasse anche il titolo di capocannoniere sarebbe una ciliegina sulla torta”.

La partita col Castellammare di sabato: “Sarà una partita difficilissima. Loro hanno ottenuto la maggior parte dei punti in casa, quindi non è facile per nessuno affrontarli tra le loro mura. Stiamo lavorando bene, ce la giocheremo con la solita determinazione che abbiamo avuto domenica dopo domenica, sapendo che loro possono metterci in difficoltà come qualsiasi squadra di questo girone, mai abbassare la guardia”.

Vivere a Palermo: “Sono arrivato a fine luglio in Sicilia e a Palermo mi sto trovando veramente bene. È una grandissima città, non manca niente. Poi c’è il mare, io ho un amore viscerale per il mare e avercelo vicino è bellissimo”.

