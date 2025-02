Catania – Foggia, trasferta vietata per i residenti nella provincia pugliese

Il match tra Catania e Foggia, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie C, non vedrà il supporto dei tifosi pugliesi al “Massimino”. La vendita dei biglietti per la partita in programma domenica 2 marzo alle ore 15, è stata infatti vietata ai residenti della provincia di Foggia dal prefetto di Catania, come riportato da un comunicato del club etneo nella propria pagina ufficiale.

La trasferta è stata vietata a causa del forte gemellaggio tra la tifoseria foggiana e quella palermitana. Per evitare problemi di ordine pubblico, la prefettura ha deciso di chiudere il settore ospiti del “Massimino” ai residenti nella provincia di Foggia.

IL COMUNICATO

In vista della gara Catania-Foggia, in programma domenica 2 marzo alle ore 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.





