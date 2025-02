Pietro Infantino, esperto tecnico della CastrumFavara che sta lottando per la salvezza nel campionato di Serie D girone I, ha fatto il punto della situazione in esclusiva a Stadionews. La salvezza resta un obiettivo alla portata. “Credo che la quota salvezza dipenda molto dagli scontri diretti che ci saranno nelle prossime settimane. Se proprio devo sbilanciarmi, ti dico che probabilmente con 40/42 punti si possa festeggiare la permanenza nella categoria”.

Avete vinto solo una volta nell’ultimo mese, troppo poco…

“È vero, nell’ultimo mese abbiamo vinto solo una partita, ma se guardi la casella dei pareggi siamo appena sotto le prime quattro del girone. Sicuramente ci è mancato quel pizzico di cinismo in più che fa la differenza tra un pari ed una vittoria”.





Non sembra particolarmente preoccupato.

“Con più cinismo sotto porta avremmo sicuramente parecchi punti in più, ma non sono affatto preoccupato. Lo sarei maggiormente se la mancanza di vittorie fosse una conseguenza di brutte prestazioni o dell’assenza di gioco, ma fortunatamente non è così”.

Domenica prossima il Castrumfavara giocherà in trasferta a Locri: cosa prevede?

“Una trasferta difficile, sarà uno scontro diretto per la salvezza contro un avversario che all’inizio della stagione doveva fare tutt’altro tipo di campionato. I calabresi hanno individualità importanti per questa categoria. Ai miei ragazzi però dico sempre che il primo avversario da battere siamo noi stessi quando non ci prepariamo al meglio per la partita successiva. Sono fiducioso”.

Quali saranno le principali insidie?

“Il Locri è una squadra che corre tanto e sfrutta la rapidità di molti calciatori. Si affidano molto agli esterni offensivi e giocano con un modulo propositivo, quindi penso che ci attaccheranno con molti uomini. Dal canto nostro dovremo alzare sempre più l’asticella dell’attenzione e giocarcela come sappiamo”.

