Gregucci: “Se il Palermo arriva ai playoff, può fare saltare il banco”

Angelo Gregucci, ex allenatore di Alessandria e Salernitana tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato di Serie B, soffermandosi anche sul cammino del Palermo.

“Il Palermo ha patrimonio, brand ed è una grande piazza: se arriva ai playoff in buone condizioni, potrebbe anche far saltare il banco“, afferma.

Sulla lotta per il secondo posto, dice: “Il Pisa è favorito, perché Pippo Inzaghi è un fattore per il campionato di B: la storia insegna che conduce sempre in porto le sue navi“.





