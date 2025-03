Palermo – Brescia, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha analizzato in conferenza stampa le scelte tattiche e le condizioni della squadra alla vigilia della sfida contro il Brescia. In difesa, ha sottolineato come Blin possa essere un’opzione valida dopo la buona prova contro il Cosenza, pur con qualche errore iniziale.

Il rientro di Ceccaroni e Diakité offre maggiori alternative, con Ceccaroni che potrebbe essere subito impiegato per la sua solidità. Dionisi ha poi ribadito che la vittoria contro il Cosenza non cambia la situazione: il Palermo deve continuare a migliorare, senza soffermarsi sugli errori, perché il Brescia è un avversario competitivo con individualità di valore.

L’allenatore ha evidenziato la necessità di maggiore serenità in campo, soprattutto dopo un errore, e ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con determinazione. Pur puntando ai playoff, Dionisi non ha fatto promesse sulla promozione, ribadendo che la squadra deve essere responsabile e concentrata.





Ha poi parlato della fase decisiva del campionato, in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Il Palermo ha qualità per migliorare, ma serve continuità nei risultati e capacità di trasformare il lavoro in allenamento in prestazioni efficaci in partita. Inoltre, ha riconosciuto il valore del supporto dei tifosi, che rappresenta un elemento di spinta fondamentale.

Dionisi ha infine affrontato il tema delle assenze per la gara contro il Brescia: Brunori, Di Mariano e Henry. Ha ribadito che, in questo momento della stagione, nessun risultato è scontato e che la squadra dovrà essere lucida e determinata per ottenere il massimo.

