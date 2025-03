Palermo, i convocati di Dionisi per la partita contro il Brescia

Il Palermo comunica la lista dei convocati per la partita contro il Brescia: per i rosa le solite assenze, vale a dire quelle di Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Henry, in più non c’è capitan Brunori, che sconta la squalifica. Torna Nikolaou.

I CONVOCATI

1 Desplanches

3 Lund





4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

