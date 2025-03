Primavera, Palermo ko contro il Pisa: è la quinta sconfitta consecutiva

Per la primavera del Palermo è notte fonda. I ragazzi di Del Grosso crollano anche in casa contro il Pisa che, grazie a due reti siglate nella prima frazione, riesce a ritrovare i tre punti in esterna che mancavano dal 7 dicembre.

Per i baby rosanero diventano cinque le sconfitte consecutive e anche i playoff, che rimangono l’obiettivo più credibile della stagione dei rosa, si allontanano: i punti di distacco dal Benevento quinto sono sei ma i campani, che hanno una partita da recuperare contro il Pescara, possono allungare ulteriormente il divario.

La partita inizia subito in salita per il Palermo: dopo solo sei minuti, infatti, i toscani trovano il vantaggio grazie alla rete di Vivace. I rosanero hanno accusato il colpo e, non riuscendo a reagire, al 39′ del primo tempo hanno subito la rete di Bettazzi che ha permesso al Pisa di portarsi sullo 0 – 2. Anche questa volta, inutili sono stati i tentativi dei ragazzi di Del Grosso, che nonostante abbiano collezionato più di 30 tiri, non sono riusciti a centrare il bersaglio e ad evitare la sconfitta interna.





Il Palermo primavera proverà a rialzare la testa nel prossimo impegno in programma sabato 8 marzo, nuovamente tra le mura amiche, contro il Crotone che occupa la dodicesima posizione in classifica.

