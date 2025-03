Toscano: “Se non si incastrano tante cose non servo al Catania”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match che gli etnei disputeranno al “Massimino” contro il Foggia, valido per la 29esima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico ha fatto un focus sulla condizione dei suoi uomini in vista della gara contro i pugliesi e sulle sue prospettive future nella panchina rossoazzurra.

“Domenica dovrò fare delle scelte al limite, c’è gente che è rientrata dall’infortunio e non potrà avere i 90 minuti nelle gambe. Ripeto, starà a noi dare qualcosa di più per sopperire all’emergenza. – ha commentato Toscano – La partita col Foggia sarà difficile, come lo saranno le successive perchè tutti vedono ridursi gli incontri a disposizione per raggiungere i rispettivi obiettivi. Noi dovremo avere più motivazione, fame e voglia degli altri“.

“Io so che sto dando il massimo e non mi succedeva da tempo di non dormire tante notti. Cercherò fino alla fine di dare il massimo per il Catania e trarre il massimo da ogni giocatore. Starei a vita qui, ma è normale che se in questo sistema non si incastrano tante cose Toscano non serve al Catania, perchè tutte le componenti devono spingere lavorando ogni giorno per trovare soluzioni. Anche facendo delle scelte impopolari”, ha concluso l’allenatore.





