Trapani, Torrente: “Dobbiamo fare una partita perfetta per battere la capolista”

Dopo la vittoria nel derby contro il Messina, l’allenatore del Trapani, Vincenzo Torrente, è tornato a parlare in conferenza stampa in vista del match che i granata giocheranno contro la capolista Audace Cerignola, reduce da un periodo di forma straordinario.

Torrente ha elogiato i prossimi avversari e motivato così i suoi: “Incontriamo la capolista, davanti con merito. Sta facendo benissimo. Dobbiamo affrontare la partita con la mentalità giusta e vedere dei miglioramenti. Dobbiamo fare una partita perfetta. Mi aspetto che il Cerignola giochi un calcio propositivo e altrettanto dobbiamo fare noi. Sarà una partita stimolante e ci sono tutte le motivazioni per fare bene. Spero che questa squadra diventi sempre più mia. Già intravedo cose positive, dobbiamo solo continuare”.

Se il Trapani dovesse centrare la vittoria, scavalcherebbe il Giugliano al settimo posto che è uscito vittorioso dall’anticipo contro la Turris. In caso di vittoria per il Cerignola, invece, le strade verso la Serie B si farebbero ancora più in discesa.





