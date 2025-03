Cremonese, Stroppa: “Squadra senz’anima, commessi errori da settore giovanile”

Giovanni Stroppa è una furia. Il tecnico della Cremonese è intervenuto in conferenza stampa al termine del match che i grigiorossi hanno pareggiato per 2 – 2 sul campo della Carrarese, in una partita fortemente condizionata dalle imprecisioni e dalle letture sbagliate dei lombardi.

“Non uno, tre passi indietro, non uno. Davvero impossibile lasciare dei punti per strada così. Oggi nei primi 15-20 minuti potevi essere in vantaggio 3-0 e non penso di dire cose sbagliate. Poi un blackout incomprensibile, caratterialmente eravamo vuoti, abbiamo visto una squadra senz’anima – ha commentato Stroppa -. Oggi non può esserci quel blackout quando sei in vantaggio 1-0. Abbiamo commesso errori da settore giovanile. Questa roba è incomprensibile e mi manda fuori di testa“.

La Cremonese non vive sicuramente un buon momento di forma. Le prossime due gare, contro Catanzaro e Palermo, saranno decisive per la squadra di Stroppa in ottica del miglior piazzamento possibile nei play off.





