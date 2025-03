Napoli – Inter 1 – 1, LE PAGELLE: Dimarco, che perla! Male Raspadori

Napoli – Inter 1 – 1 | Marcatori: 22′ p.t. Dimarco (I), 42′ s.t. Billing (N)

Il match scudetto finisce in parità: Napoli e Inter giocano un tempo per parte e rinviano qualsiasi tipo di discorso sulla favorita per la vittoria finale. Boccone amaro per i nerazzurri, padroni del campo nel primo tempo e meritatamente in vantaggio grazie alla perla su punizione di Dimarco. Nella ripresa è un dominio partenopeo, che sfiora il pareggio un paio di volte per poi trovarlo meritatamente con il subentrato Billing.

A Conte sfugge il sorpasso, Inzaghi resta primo in classifica a +1: la vera sconfitta è l’Atalanta, che poche ore prima ha pareggiato in casa con il Venezia (i bergamaschi si sarebbero ritrovati a un solo punto dalla vetta).





NAPOLI: (3-5-2): Meret 5,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5,5, Buongiorno 6; Spinazzola 5,5 (dal 37′ s.t. Olivera s.v.), Mctominay 6, Lobotka 6,5, Gilmour 5,5 (dal 34′ s.t. Billing 7), Politano 5,5 (dal 37′ s.t. Ngonge s.v.); Raspadori 5 (dal 32′ s.t. Okafor s.v.), Lukaku 5,5.

INTER (3-5-2): Martinez 6,5; Bisseck 6, Acerbi 6, Bastoni 7 (dal 35′ s.t. De Vrij s.v.); Dumfries 5,5, Barella 6,5, Calhanoglu 5,5 (dal 5′ s.t. Zielinski 5,5), Mkhitaryan 6 (dal 35′ s.t. Frattesi s.v.), Dimarco 8 (dal 5′ s.t. Pavard 6); Lautaro 5,5, Thuram 6 (dal 20′ s.t. Correa 5,5).

I MIGLIORI

Dimarco 8: segna un gol su punizione da incorniciare nello stadio che porta il nome di Maradona, solito a perle di sinistro su calcio piazzato. Gioca la solita partita solida in fase offensiva, arrivando pure al tiro per centrare la doppietta. Nel secondo tempo esce per un problema fisico.

Bastoni 7: partita da veterano. Nel suo ruolo è fondamentale sia in fase di impostazione ma anche (soprattutto oggi) in fase difensiva, dove è riuscito ad annullare Politano che agiva sulla sua fascia, ma anche Lukaku in qualche duello. I suoi subiscono il pareggio quando esce.

Billing 7: il suo ingresso in campo dà una scossa ai suoi, che erano già in un buon momento. Sfrutta al massimo una grande penetrazione di Lobotka, andando al tiro nell’area piccola e non sbagliando il tap-in dopo una bella risposta di Martinez.

I PEGGIORI

Raspadori 5: dopo due partite condite dal gol fallisce l’appuntamento più importante della stagione, giocando una partita anonima, Avrebbe nei piedi un paio di occasioni potenziali, soprattutto nel primo tempo, ma con una buona dose di sfortuna incespisca e scivola in entrambi i casi.

Lukaku 5,5: partita difficilissima per lui, dato che gli arrivano pochissimi palloni. I pochi che riesce a toccare li riesce a gestire come meglio può, con un paio di buone sponde, ma in zona gol è inesistente.