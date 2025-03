L’Ifab introduce una nuova regola: calcio d’angolo se il portiere perderà tempo

L’IFAB, l’organo internazionale che stabilisce le regole del calcio, ha introdotto una nuova norma che rivoluziona la gestione del tempo da parte dei portieri.

A partire dalla prossima stagione, se un portiere terrà la palla per più di otto secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria. Il direttore di gara, dopo cinque secondi, segnalerà visivamente il conto alla rovescia con le dita e, in caso di ulteriore ritardo, indicherà la sanzione con il pugno chiuso.

Fino a oggi, la regola prevedeva un calcio di punizione indiretto per chi tratteneva il pallone oltre i sei secondi, ma non veniva mai applicata. La modifica è stata testata in via sperimentale nel campionato Primavera e ora entrerà ufficialmente in vigore.





Oltre alla novità sui portieri, l’IFAB ha formalizzato altre modifiche regolamentari. Una delle più significative riguarda la comunicazione con gli arbitri: come già sperimentato a Euro 2024, solo i capitani potranno avvicinarsi ai direttori di gara per discutere le decisioni. Questa misura mira a ridurre le proteste collettive e migliorare il rispetto nei confronti degli ufficiali di gara.

Inoltre, in occasione del prossimo Mondiale per Club, gli arbitri potranno annunciare pubblicamente le decisioni prese dopo una revisione VAR o un lungo controllo al monitor, aumentando la trasparenza delle scelte arbitrali.

Nonostante le discussioni nel 139º Annual General Meeting dell’IFAB, non sono state introdotte modifiche al protocollo VAR. Tuttavia, sono state rafforzate le linee guida sulle comunicazioni tra capitani e arbitri. L’obiettivo è migliorare il dialogo tra le parti, evitando tensioni e garantendo maggiore correttezza e rispetto in campo. Gli organizzatori delle competizioni, i giocatori e gli ufficiali di gara saranno invitati a collaborare per garantire il rispetto di queste nuove disposizioni.

L’incontro, tenutosi il primo marzo a Belfast alla presenza del presidente della FIFA Gianni Infantino e dell’IFAB, ha confermato che le nuove regole saranno integrate a partire dalla stagione 2025/26.

