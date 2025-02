Zeman ricoverato in terapia intensiva: il bollettino sulle sue condizioni

“Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata”. E’ l’ultimo bollettino su Zdenek Zeman, ricoverato ieri mattina (27 febbraio) in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, nel reparto di terapia intensiva neurologica, a poca distanza dal reparto in cui è ricoverato Papa Francesco.

Il boemo è “attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici”, si legge nella nota del Gemelli.

Il tecnico boemo ha manifestato sintomi preoccupanti, tra cui difficoltà nell’articolare le parole e ipostenia all’arto inferiore destro. Per questo i medici avevano disposto un ricovero immediato.