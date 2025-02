Dini: “Catania non si può rifiutare. Sento una grossa responsabilità”

Andrea Dini, portiere del Catania, ha concesso un’intervista al quotidiano La Sicilia e, tra i tanti temi affrontati, ha parlato della stagione altalenante della squadra etnea. Il classe 1996 ha sottolineato che hanno i mezzi per raddrizzare la stagione e ha espresso tutta la sua felicità nel vestire la maglia rossazzurra.

“Sono molto contento di come sono stato accolto sia dalla città che dalla squadra, non c’è cosa più bella di sentirsi subito a casa. Pian piano sto conoscendo tutti, cresce il feeling con la squadra e con i difensori. Catania non si può rifiutare. Ho saputo dell’interesse a pochi giorni dal Natale, poi sono passate diverse settimane ma è andato tutto per il meglio e ringrazio le persone che hanno fatto in modo che io sia qui. Ogni giocatore che veste questa maglia deve essere onorato e sentire una grossa responsabilità sulle spalle”, afferma.

Il portiere poi aggiunge sulla stagione: “Sono certo che da qui alla fine potremo acquisire la mentalità che ci permetta di fare un filotto di risultati per arrivare in gran forma al rush finale, con la giusta mentalità, lanciati verso i playoff. A quel punto sono sicuro che potremo dire la nostra e fare un gran finale”.





