La Liga ha denunciato il City alla Commissione Ue. “Trucca i bilanci”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha reso noto di aver presentato una denuncia contro il Manchester City alla Commissione europea, accusando il club di manipolare i bilanci attraverso una rete di aziende esterne al City Football Group.

Secondo Tebas, il club allenato da Guardiola starebbe distorcendo il mercato europeo, analogamente a quanto avvenuto nello scandalo Enron. Il presidente della Liga ha parlato della questione durante il Financial Times Business of Football Summit, sottolineando che il reclamo risale al 2023.

La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto la segnalazione e ha dichiarato di poter esaminare possibili sovvenzioni estere che possano alterare la concorrenza nel mercato interno, incluso il settore sportivo. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulle indagini in corso. “Possiamo confermare la ricezione della denuncia della Liga”, ha dichiarato l’organo esecutivo dell’UE, precisando che non commenterà le valutazioni in corso.





Il presunto vantaggio competitivo del City

Secondo Tebas, il Manchester City avrebbe creato una struttura finanziaria parallela per aggirare le normative, utilizzando aziende negli Emirati Arabi Uniti al di fuori del City Football Group. Questa pratica, secondo la Liga, avrebbe consentito al club inglese di ottenere un vantaggio sia in Premier League che in Champions League, falsando la concorrenza.

Mentre il City non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, fonti interne al club hanno respinto con forza le accuse mosse da Tebas. Il presidente della Liga, tuttavia, insiste: “Il City ha molte aziende nel suo gruppo, situate al di fuori della struttura ufficiale, ed è lì che registra le spese. Queste aziende subiscono perdite, mentre il club mantiene i conti in ordine. Abbiamo denunciato il Manchester City all’UE con dati concreti”.

Richiesta di trasparenza e indagine sulle sovvenzioni estere

Tebas ha ribadito l’importanza di garantire equità e trasparenza per tutti i club, affinché le regole finanziarie siano applicate senza distinzioni. “Abbiamo chiesto che il City venga sottoposto a controllo. È fondamentale che ogni squadra rispetti gli stessi principi di governance e trasparenza, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. Riteniamo che il club abbia trasferito le perdite su aziende che ufficialmente non fanno parte del City Football Group”, ha concluso.

La denuncia è stata formalizzata sulla base del Regolamento sulle Sovvenzioni Esterne, entrato in vigore il 12 luglio 2023, che permette alla Commissione europea di indagare su aiuti di Stato esteri che possano alterare la concorrenza all’interno dell’UE. In questo contesto, la Liga ha segnalato non solo il Manchester City, ma anche il Paris Saint-Germain, accusando il club francese di dinamiche finanziarie simili.

