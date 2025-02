Filippini al GdS: “Una partita fra deluse, ma il Palermo è favorito”

“Sono due squadre un po’ in difficoltà e alla ricerca di risultati”. Questa l’opinione su Palermo e Brescia di Antonio Filippini. Il doppio ex ha dato le sue impressioni al Giornale di Sicilia.

“Secondo me sarà una gara complicata per entrambe, soprattutto per il Brescia visto che il Palermo non vince da due gare in casa. La rosa è superiore alla media e hanno preso anche un allenatore molto bravo come Dionisi”.

“Probabilmente c’è qualcosa che non funziona, potrebbe essere una questione di equilibrio, devono trovare continiutà soprattutto nelle prestazioni”. Infine i nuovi acquisti di Osti che “danno una spinta in più”, si legge.