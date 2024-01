Roberto Gueli è il nuovo condirettore della Tgr Rai

Nuovo traguardo professionale per il giornalista palermitano Roberto Gueli. Già vicedirettore nazionale della Tgr Rai da oggi ricoprire l’incarico di condirettore. La Tgr è la redazione più grande d’Europa con quasi 700 giornalisti, più segreterie e telecineoperatori. Copre l’intera programmazione regionale dall’alba alla sera su tv, radio e web, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

La carriera di Gueli, 55 anni, comincia nel 1986. È stato prima pubblicista e poi professionista e sin da bambino ha avuto la passione per il giornalismo. Passione divenuta presto professione: ha lavorato in varie televisioni private palermitane e regionali (Teleregione, Canale 21, Telesicilia, telescirocco, Antenna Sicilia) e collaborato con varie quotidiani (La Sicilia, Corriere dello Sport, Resto del Carlino).

Dal 1992 ha cominciato a lavorare in Rai, alla Tgr Sicilia dove è stato conduttore, capo servizio e capo redattore dal 2015 al 2018 quando è stato nominato vicedirettore nazionale della testata e ora condirettore con varie deleghe per le redazioni del sud e la rubrica “Il Settimanale”. Con lo sport ha avuto un rapporto viscerale divenendo radio-telecronista per RaiSport e RadioRai, lavorando per le storiche trasmissioni “Tutto il calcio minuto per minuto” e “Domenica sportiva”, seguendo anche il Palermo.

Dal 2021 è stato eletto presidente regionale dell’ordine dei giornalisti di Sicilia ed è consigliere nazionale dell’Ussi, l’unione nazionale stampa sportiva di cui per 8 anni è stato presidente regionale. Nella sua carriera ha anche scritto quattro libri sulla storia del Palermo: sulle promozioni dei rosanero, sullo scudetto della Primavera e sulla vita del presidente Renzo Barbera.

