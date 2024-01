Roma, De Rossi: “Sapevo che la chiamata poteva arrivare”

Parla Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico della Roma ha parlato ai microfoni del club giallorosso, non nascondendo qualche emozione per il ritorno a Trigoria.

“Provo stupore e tanta emozione – afferma, parole riportata da Tuttomercatoweb.com -. Rivedo persone che hanno condiviso con me la parte più importante della mia vita. C’è anche tanta consapevolezza che c’è tanto lavoro da fare e non possiamo restare a guardarci intorno. Quando la proprietà mi ha chiamato, ho provato immediatamente tanta agitazione. Capisci che sta succedendo qualcosa e ti rendi subito disponibile per poterne parlare e fargli capire”.

De Rossi ha firmato per 6 mesi, senza opzione per il rinnovo: “Sono convinto che non abbiamo né io né la squadra bisogno di paracadute. Ritengo che abbiamo una squadra forte, con dei giocatori molto importanti. Capita a tutte le squadre importanti di avere un momento di difficoltà, è capitato, capiterà e potrebbe capitare ad altre squadre, dovremo essere bravi ad approfittarne. Penso che ci siano tutti i margini per risalire, non ci servono paracaduti”.