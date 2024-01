Catania, ufficiale l’arrivo di Sturaro. Pelligra: “Ne viremu al Massimino” / VIDEO

Il Catania piazza un grande colpo a centrocampo: è ufficiale l’arrivo di Stefano Sturaro, calciatore che fino alla passata stagione ha giocato al Genoa ma che ha anche una lunga esperienza con la maglia della Juventus. Nella prima parte di stagione ha giocato per i turchi del Fatih Karagümrük.

A presentare il calciatore è stato il presidente Ross Pelligra: “Buonasera tifosi di Catania, adesso vi faccio vedere il pilastro di Catania. Benvenuto Stefano, ne viremu o Massimino”.

IL COMUNICATO

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro, nato a Sanremo (Imperia) il 9 marzo 1993. Il centrocampista, che ha partecipato agli Europei del 2016 con la maglia della Nazionale italiana, vanta un palmarès di assoluto prestigio, avendo vinto con la Juventus 4 scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In bianconero, ha disputato anche 17 gare in Champions League, realizzando un gol contro il Bayern Monaco. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa e conquistata una Supercoppa Primavera, dopo una parentesi in B con il Modena Sturaro è tornato ad indossare la maglia del Grifone; con la formazione ligure ha debuttato in A, nel 2013, e ottenuto una promozione dalla B, al termine della scorsa stagione. Nell’Olimpo del calcio italiano, in cui conta complessivamente 155 presenze impreziosite da 6 reti e 8 assist, al suo attivo anche un’esperienza con il Verona. Ha giocato nella massima serie anche in Turchia, con il Karagümrük. Il neo-rossazzurro si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026.