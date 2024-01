Il Palermo ‘da trasferta’ un lontano ricordo: a Modena l’ultimo sorriso

La vittoria lontani dal “Barbera”? Solo un bel ricordo. Il Palermo aveva mantenuto fino all’ottava giornata uno ‘score’ fuori casa assolutamente invidiabile, frutto di ben quattro vittorie (contro Reggiana, Ascoli, Venezia e Modena) e un pareggio, quello in occasione della prima giornata di campionato contro il Bari.

Dopo la vittoria esterna del 7 ottobre, in occasione della partita di andata contro il Modena all’ottava giornata di campionato, il Palermo non ha più ottenuto i tre punti lontano dalle mura amiche. Un trend preoccupante per una squadra che ambisce alla promozione.

Da quel giorno di ottobre, i rosanero hanno giocato 12 partite di campionato, di cui cinque in trasferta, dove hanno portato a casa il magro bottino di tre punti maturati dopo i pareggi con Ternana, Como e Parma. Sono arrivate anche le sconfitte contro Sampdoria e Cittadella, che rendono il rendimento esterno assai deludente dopo una grandissima partenza. Il Palermo rimane comunque la quarta miglior squadra se si contano soltanto le gare in trasferta, ma gli ultimi passi falsi stanno vanificando il buon lavoro delle prime gare.

Il Palermo ha gettato al vento numerosi punti in trasferta partendo da situazioni di vantaggio. A Terni i rosanero passarono in vantaggio con il gol di Lucioni per poi farsi recuperare dalla Ternana nel secondo tempo, nemmeno i 20 minuti di superiorità numerica in seguito all’espulsione di Corrado furono sufficienti per portare a casa i 3 punti.

A Parma gli uomini di Corini cestinarono addirittura un doppio vantaggio in due occasioni (il Palermo si portò sullo 0-2 e poi sull’ 1-3 in un secondo momento) e subì la rimonta della squadra di Pecchia nel corso dei 5 minuti di recupero del secondo tempo, con Charpentier che mise dentro di testa l’ultimo pallone della partita.

A Como il gol del 2-3 di Graves al minuto 37′ della ripresa sembrava potesse essere decisivo, ma fu tutto vanificato dalla follia in area di rigore di Marconi che rifilò un pugno a un avversario a palla lontana, mandando così dal dischetto Verdi che realizzò il gol del definitivo 3-3 al 47′ della seconda frazione di gioco.

Per il Palermo è dunque fondamentale tornare alla vittoria nel prossimo impegno casalingo contro il Modena. Contro i ‘canarini’ i rosa conquistarono l’ultima vittoria esterna, ora c’è la possibilità di ripartire con tre punti al “Barbera”.

