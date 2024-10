Rosaenero Web&Tv: appuntamento oggi alle 14.10 su TeleOne, Stadionews e BlogSicilia

Anche di giovedì “Rosaenero Web&Tv”, la trasmissione sportiva dedicata al campionato del Palermo condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra insieme ai giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone.

Il Palermo pareggia in casa del Mantova e spreca un’occasione ghiotta in una giornata in cui anche tutte le concorrenti non sono andate oltre il pari. Appuntamento alle 14.10 per analizzare la situazione in diretta. La trasmissione si potrà seguire sulle frequenze di TeleOne (canale 16 del digitale terrestre) e sui siti e le pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e TeleOne.

Prevista come sempre la partecipazione attiva dei tifosi che potranno interagire con lo studio esprimendo il loro giudizio attraverso i social delle tre testate e tramite il numero telefonico di WhatsApp dedicato alla trasmissione. L’obiettivo è quello di creare un racconto corale del campionato del Palermo, con il contributo di giornalisti esperti e qualificati, addetti ai lavori e semplici tifosi.