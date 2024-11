Masciangelo a Il Mattino: “Tornare a Palermo sarà emozionante”

“Spero di rivedere lo stesso Cittadella, una squadra che potrà rivelarsi fastidiosa per tutti“.

Questa la speranza di Edoardo Masciangelo, intervistato da “Il Mattino” sul prossimo incontro coi rosanero. L’ex Palermo, ora al Cittadella, tornerà in Sicilia e non nasconde l’euforia.

“Tornare lì sarà emozionante, anche se la mia esperienza è stata limitata a pochi mesi. Ma credo che valga anche per gli altri: giocare in uno stadio come il Barbera regala a tutti stimoli importanti